Українки виграли дві срібні медалі на молодіжному чемпіонаті Європи

У третій день молодіжного чемпіонату Європи з легкої атлетики скарбничка збірної України поповнилася двома срібними медалями - Анастасії Ткачук і Катерини Дерун.

Про це повідомляє Сhampion із посиланням на прес-реліз ФЛАУ.

Ткачук фінішувала другою з бігу на 800 метрів (2:00.43 хв.). Швидшою була лише француженка Ренель Ламот (2.00,19 хв.).

Дерун стала другою з метання списа (58.60 м). Перемогла з рекордом чемпіонатів німкеня Крістін Гуссонг (65,60 м).

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