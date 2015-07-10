Президент ФФУ: Матч за Суперкубок України "Динамо" - "Шахтар" 100% відбудеться в Одесі

Про це він сказав після зустрічі з очільником Одеської облдержадмінстрації Михаїлом Саакашвілі, повідомляє Champion.

"Сьогодні ми провели зустріч з паном Саакашвілі в Одесі. Дуже добре, що у нас схожі погляди на футбол.

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Також була проведена зустріч керівництва ФФУ зі співробітниками правоохоронних органів, на якій відповідні структури запевнили, що організація безпеки навколо матчу буду на найвищому рівні.

Окрім того на матчі буде присутній спостерігач від УЄФА задля того, щоб з майбутнього року можна було побачити на стадіоні в Одесі матчі міжнародного значення.

"Ми розуміємо наскільки важливо, аби в Одесу повернувся спорт номер один у світі. Не сумніваюся, шо нас у цьому підтримають і вболівальники, які є частиною української футбольної сім'ї. Ми всі разом подаруємо Україні свято футболу. І це свято почнеться з Одеси", - сказав Павелко.