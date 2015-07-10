Універсіада: українка виборола золото з плавання брасом на 50 метрів

Марія Лівер виборола золоту нагороду змагань з плавання брасом на 50 метрів на Універсіаді у Кореї, повідомляє Champion.

Результат української спортсменки - 30.73.

Читайте такожУніверсіада: українські спортсмени вибороли 4 срібні медалі у веслуванні

Додамо, що срібло взяла Фіона Дойл з Ірландії - 31.09, а бронза у італійки Мартіни Карраро і американки Емми Ріні - 31.11.

Як відомо, раніше Лівер вийшла до фіналі 50-метрівки брасом з найкращим результатом.

Додамо, що ця медаль стала шостим золотом України на Універсіаді.