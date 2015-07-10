Універсіада: українка виборола золото з плавання брасом на 50 метрів
16:21, 10 липня 2015Спорт
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Ця нагорода стала шостим золотом України на Універсіаді.
Ілюстративна фотографія: Марія Лівер / Фото УНІАН
Марія Лівер виборола золоту нагороду змагань з плавання брасом на 50 метрів на Універсіаді у Кореї, повідомляє Champion.
Результат української спортсменки - 30.73.
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Додамо, що срібло взяла Фіона Дойл з Ірландії - 31.09, а бронза у італійки Мартіни Карраро і американки Емми Ріні - 31.11.
Як відомо, раніше Лівер вийшла до фіналі 50-метрівки брасом з найкращим результатом.
Додамо, що ця медаль стала шостим золотом України на Універсіаді.
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