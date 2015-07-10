Донецький "Металург" відмовився грати в Прем'єр-лізі

Як повідомляє телеканал Футбол-1, сьогодні керівництво клубу направило в офіс Української Прем'єр-ліги листа, в якому повідомило про відмову виступати у наступному розіграші чемпіонату України.

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Зв'язатися з представниками клубів поки що не можливо, проте факт отримання такого листа підтвердив генеральний директор Прем'єр-ліги Петро Іванов.

"Є статуту Прем'єр-ліги, в якому чітко прописана процедура в разі виникнення такої ситуації. Затвердження нових учасників і виключення старих приймають тільки загальні збори Прем'єр-ліги. Ми плануємо провести загальні збори, про результати яких проінформуємо ФФУ і виконком".

Очікується, що загальні збори учасників Прем'єр-ліги відбудуться 14 липня.