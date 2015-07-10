Едуардо да Сілва повертається до Шахтаря

Вихід Едуардо да Сілви з Фламенго дуже близький до свого звершення. Після майже року виступів за бразильський клуб, футболіст попросив розірвати угоду з клубом і повернутися в Шахтар, повідомляє football.ua за інформацією Globo.

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Едуардо і донецький клуб вже прийшли до угоди, гравцеві залишилося лише отримати згоду Фламенго. Прокоментував ситуацію і сам футболіст.

"При всій повазі до Фламенго, я отримав велику пропозицію. Я вже знаю Україну, я вже пристосувався до неї. Я повинен думати про своє майбутнє".

З 49 матчів за Фламенго, Едуардо виходив на заміну в 23 зустрічах і став грати ще менше з приходом в команду Паоло Герреро.

Нагадаємо, екс-гравець збірної Хорватії провів у Шахтарі чотири сезони і забив 36 м'ячів у 113-ти матчах.