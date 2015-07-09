Збірна України з футболу U-19 програла Франції з рахунком 1:3 (фото)

Українська збірна з футболу U-19 у другому матчі групового етапу фінальної частини молодіжного Чемпіонату Європи 2015 програла команді Франції з рахунком 1:3.

На 31 хвилині відкрив рахунок Сехроу Гуірассі. Згодом, нападник збірної України Олександр Зубков на 55 хвилині зрівняв рахунок. Проте, на 62 нападник Моуса Дембелє вивів збірну Франції знову вперед. Фінальну крапку в матчі поставив на у доданий арбітром час автогол захисника Павла Лук'янчука.

Усього за матч команди завдали одна одній по 12 ударів у сторону воріт. Із них у площину воріт українці потрапили 3 рази, французи - 4.

Підопічні Олександра Головка подали 6 кутових, та потрапили у 1 офсайд, проти 5 кутових та 1 офсайду у молодіжної збірної Франції.

Головний арбітр матчу, Андресс Треіманіс з Латвії, показав гравцям збірної Франції 3 жовті картки, та жодної жовтої - українцям.

Таким чином, за підсумками двох ігор, збірна України перебуває на останньому місці групи А, немаючи жодного очка. Першу сходинку посідають французи з 6 очками, далі йдуть греки (3 очки) та австрійці (0 очок).

В останньому матчі групового етапу фінальної частини Євро-2015 українська збірна зустрінеться з командою Австрії.

Раніше УНІАН повідомляв, що українська збірна з футболу U-19 у стартовій зустрічі фінальної частини молодіжного Чемпіонату Європи 2015 програла господарям турніру, команді Греції з рахунком 2:0.