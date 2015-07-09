Збірна України з футболу U-19 програла Франції з рахунком 1:3 (фото)

23:46, 09 липня 2015
Спорт
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Українська збірна з футболу U-19 на Чемпіонаті Європи програла другий матч поспіль, цього разу - команді Франції з рахунком 1:3.

uefa.com

Українська збірна з футболу U-19 у другому матчі групового етапу фінальної частини молодіжного Чемпіонату Європи 2015 програла команді Франції з рахунком 1:3.

uefa.com

На 31 хвилині відкрив рахунок Сехроу Гуірассі. Згодом, нападник збірної України Олександр Зубков на 55 хвилині зрівняв рахунок. Проте, на 62 нападник Моуса Дембелє вивів збірну Франції знову вперед. Фінальну крапку в матчі поставив на у доданий арбітром час автогол захисника Павла Лук'янчука.

uefa.com

Усього за матч команди завдали одна одній по 12 ударів у сторону воріт. Із них у площину воріт українці потрапили 3 рази, французи - 4.

uefa.com

Підопічні Олександра Головка подали 6 кутових, та потрапили у 1 офсайд, проти 5 кутових та 1 офсайду у молодіжної збірної Франції.

uefa.com

Головний арбітр матчу, Андресс Треіманіс з Латвії, показав гравцям збірної Франції 3 жовті картки, та жодної жовтої - українцям.

uefa.com

Таким чином, за підсумками двох ігор, збірна України перебуває на останньому місці групи А, немаючи жодного очка. Першу сходинку посідають французи з 6 очками, далі йдуть греки (3 очки) та австрійці (0 очок).

uefa.com

В останньому матчі групового етапу фінальної частини Євро-2015 українська збірна зустрінеться з командою Австрії.

uefa.com
uefa.com
uefa.com

Раніше УНІАН повідомляв, що українська збірна з футболу U-19 у стартовій зустрічі фінальної частини молодіжного Чемпіонату Європи 2015 програла господарям турніру, команді Греції з рахунком 2:0.

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