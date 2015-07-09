Коноплянка офіційно став гравцем "Севільї"

Про це повідомляє ТСН.

Дніпропетровський "Дніпро" дав добро на перехід футболіста, у якого особистий контракт із клубом діяв до 31 липня.

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Футболіст ще минулого тижня пройшов медичне обстеження, а сьогодні у другій половині дня отримав документ від "Дніпра".

Угоду розраховано на 4 роки. А клуб, який захоче викупити українця, має заплатити 40 мільйонів євро.

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Раніше УНІАН повідомляв, що іспанський футбольний клуб "Севілья" та екс-гравець "Дніпра" Євген Коноплянка досягли згоди про підписання контракту за відсутності медичних протипоказань у футболіста.