Коноплянка офіційно став гравцем "Севільї"
23:13, 09 липня 2015Спорт
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Український півзахисник Євген Коноплянка офіційно підписав контракт і став гравцем іспанської "Севільї".
Коноплянка офіційно став гравцем іспанської "Севільї" / twitter.com/SevillaFC
Про це повідомляє ТСН.
Дніпропетровський "Дніпро" дав добро на перехід футболіста, у якого особистий контракт із клубом діяв до 31 липня.
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Футболіст ще минулого тижня пройшов медичне обстеження, а сьогодні у другій половині дня отримав документ від "Дніпра".
Угоду розраховано на 4 роки. А клуб, який захоче викупити українця, має заплатити 40 мільйонів євро.
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Раніше УНІАН повідомляв, що іспанський футбольний клуб "Севілья" та екс-гравець "Дніпра" Євген Коноплянка досягли згоди про підписання контракту за відсутності медичних протипоказань у футболіста.
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