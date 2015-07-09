У фіналі Вімблдону зійдуться Вільямс і Мугуруса

Зустріч Серени Вільямс і Марі Шарапової завершилася з рахунком 2:6, 4:6 на користь американки, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожСерена Вільямс виграла 20-й турнір серії "Великого шолома" в кар'єрі

Тепер у фіналі турніру Серена Вільямс зустрінеться з 20-ю ракеткою світу іспанкою Гарбыне Мугурусою, яка перемогла сьогодні Агнешку Радванську з Польщі.

21-річна спортсменка, яка народилася в Каракасі, вперше в своїй кар'єрі вийшла у фінал турніру "Великого шолома". Раніше кращим її результатом були чвертьфінали "Ролан Гаррос" минулого і нинішнього сезонів.

"Сьогодні в жіночому тенісі народилася нова зірка", - заявила після матчу коментатор, дворазова чемпіонка US Open Трейсі Остін.

У матчі проти більш досвідченої Агнешки Радванської, яка грала у фіналі Вімблдону-2012, Гарбіне Мугурусі вдалося виграти перший сет з рахунком 6:2, після чого польська тенісистка взяла другу партію - 6:3. Однак у вирішальному сеті перевага знову була на боці представниці Іспанії, якій вдалося взяти подачу суперниці і довести матч до перемоги - 6:3.