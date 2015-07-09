Визначилися команди, з якими збірна України з футболу не зіграє у відборі на ЧС-2018

Як пише iSport.ua разом із українською командою в одному кошику опинилися збірні Шотландії, Польщі, Угорщини, Швеції, Албанії, Північної Ірландії, Сербії та Греції. У кожній з підгруп, жеребкування яких відбудеться 25 липня в Санкт-Петербурзі, зіграють збірні з різних кошиків, а значить ні з якою з вищезгаданих команд збірна України не зіграє у відборі.

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Відбіркові матчі стартують 4 вересня 2016 року. У фінальну частину потрапляють переможці підгруп, тоді як 8 кращих збірних серед тих, які посіли другі місця, будуть боротися за потрапляння на ЧС-2018 в стикових матчах.

Склад всіх шести кошиків:

Перший кошик: Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Португалія, Румунія, Англія, Уельс, Іспанія, Хорватія.

Другий кошик: Словаччина, Австрія, Італія, Швейцарія, Чехія, Франція, Ісландія, Данія, Боснія і Герцеговина.

Третій кошик: Україна, Шотландія, Польща, Угорщина, Швеція, Албанія, Північна Ірландія, Сербія, Греція.

Четвертий кошик: Туреччина, Словенія, Ізраїль, Ірландія, Норвегія, Болгарія, Фарерські острови, Чорногорія, Естонія.

П'ятий кошик: Кіпр, Латвія, Вірменія, Фінляндія, Білорусь, Македонія, Азербайджан, Литва, Молдова.

Шостий кошик: Казахстан, Люксембург, Ліхтенштейн, Грузія, Мальта, Сан-Марино, Андорра.