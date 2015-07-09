Універсіада: українка вийшла до фіналу змагань з плавання брасом на 50 метрів
17:15, 09 липня 2015Спорт
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Українка виграла свій півфінальний заплив, показавши 30.69 с.
Ілюстративна фотографія: Марія Лівер / Фото УНІАН
Марія Лівер з найкращим часом вийшла до фіналу змагань з плавання брасом на 50 метрів на Універсіаді у Кореї, повідомляє Champion.
Українка виграла свій півфінальний заплив, показавши 30.69 с.
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Фінал відбудеться у п'ятницю, 10 липня.
Водночас, Богдан Плавін не пробився у фінал на 50-метрівці вільним стилем, ставши у півфіналі 14-м.
А Дар'я Степанюк буде запасною перед фінальним запливом на 50 м вільним стилем у жінок.
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