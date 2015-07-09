Плавець Фролов приніс Україні срібло на Всесвітній Універсіаді
15:00, 09 липня 2015Спорт
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Український спортсмен здобув вже другу нагороду.
Фролов приніс Україні срібло / facebook.com/olympicua
Український плавець Сергій Фролов фінішував другим у фінальному запливі на 1500 метрів вільним стилем на Всесвітній Універсіаді.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України на своїй сторінці у Facebook.
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«Срібний» час українського спортсмена – 15,02:81.
Нагадаємо, Фролов здобув першу нагороду Україні на корейській Всесвітній літній Універсіаді 2015 року. Українець тріумфував у плаванні на 800-метрівці вільним стилем та здобув золото.
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