Колишній член виконкому ФІФА Блейзер довічно усунений від футболу

Таке рішення ухвалив комітет з етики ФІФА, передає Бі-бі-сі. У заяві організації стверджується, що Чак Блейзер неодноразово допускав різні порушення, будучи генсеком КОНКАКАФ.

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Раніше Чак Блейзер зізнався, що він і його колеги брали хабарі за обрання ПАР країною-господаркою чемпіонату світу з футболу 2010 року. Таку заяву американець зробив після того, як правоохоронні органи відкрили кримінальну справу щодо чиновників ФІФА.

Дискваліфікація набирає чинності з 9 липня 2015 року. У травні затриманий колишній функціонер був тимчасово відсторонений від футбольної діяльності на час розслідування.

Найбільший в історії ФІФА скандал розгорівся у травні, коли в Цюріху були затримані високопоставлені чиновники організації за підозрою в корупції. Американська прокуратура висунула звинувачення на адресу 14 чиновників ФІФА у вимаганні, хабарництві і відмиванні грошей. У числі обвинувачених був і Чак Блейзер.

Міністерство юстиції США звинувачує їх в отриманні хабарів і відкатів на загальну суму понад $150 млн за останні 24 роки.

Чака Блейзера називають ключовою фігурою розслідування по так званій "справі проти ФІФА". Колишній голова КОНКАКАФ був одним з найвпливовіших членів виконкому ФІФА.

Справа перебуває в американській юрисдикції, оскільки основна частина претензій прокуратури США і ФБР відноситься до діяльності функціонерів КОНКАКАФ, штаб-квартира якої знаходиться у Майамі. У групі обвинувачених, поряд з Чаком Блейзером, ще кілька громадян США - Еухеніо Фегередо, Деріл Уорнер і Аарон Девідсон.

Всі обвинувачені, за даними ФБР, використовували для своїх незаконних операцій американську фінансову систему. Прокуратура офіційно виступила з претензіями до компаній, зареєстрованих в США. Частина серйозних підозр, судячи з усього, стосується підготовки ювілейного Кубка Америки, який в 2016 році повинні прийняти США.