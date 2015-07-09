Чоловіча збірна України з волейболу стала першим півфіналістом Універсіади у Кореї, повідомляє Champion.

У чвертьфіналі українці з рахунком 3:2 отримали вольову перемогу над командою Ірану.

Читайте такожЖіноча збірна України вийшла у півфінал волейбольного турніру Універсіади

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 липня, чоловіча збірна України зі спортивної ходьби на 20 км стала переможцем Універсіади, яка проходить у Південній Кореї.

Золото українській команді принесли Ігор Главан, Назар Коваленко і Іван Банзерук.