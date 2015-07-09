Чоловіча збірна України з волейболу стала першим півфіналістом Універсіади
12:34, 09 липня 2015Спорт
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У чвертьфіналі українці з рахунком 3:2 отримали вольову перемогу над командою Ірану.
Чоловіча збірна з волейболу потрапила у півфінал / gwangju2015.com
Чоловіча збірна України з волейболу стала першим півфіналістом Універсіади у Кореї, повідомляє Champion.
У чвертьфіналі українці з рахунком 3:2 отримали вольову перемогу над командою Ірану.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 липня, чоловіча збірна України зі спортивної ходьби на 20 км стала переможцем Універсіади, яка проходить у Південній Кореї.
Золото українській команді принесли Ігор Главан, Назар Коваленко і Іван Банзерук.
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