Збірна України обігнала Росію в рейтингу ФІФА
12:29, 09 липня 2015Спорт
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Збірна Росії опустилася на два рядки у рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА), зайнявши 28 місце.
REUTERS
Тепер в щомісячному рейтингу Росія поступається збірній Україні, яка перебувала на 27 місці, повідомляє Російська служба ВВС.
Найпомітніша зміна в рейтингу відбулася в першій десятці: збірна Аргентина, дійшла до фіналу Кубка Америки, піднялася з третьої на першу сходинку. Друге місце посіла команда Німеччини, поступившись лідерством. Бельгія перемістилася на третє місце.
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Значні зміни принесла збірній Чилі перемога в Кубку Америки: команда посіла 11 сходинку, піднявшись на вісім позицій.
Рейтинг ФІФА почав розраховуватися в 1993 році.
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