Збірна України обігнала Росію в рейтингу ФІФА

Тепер в щомісячному рейтингу Росія поступається збірній Україні, яка перебувала на 27 місці, повідомляє Російська служба ВВС.

Найпомітніша зміна в рейтингу відбулася в першій десятці: збірна Аргентина, дійшла до фіналу Кубка Америки, піднялася з третьої на першу сходинку. Друге місце посіла команда Німеччини, поступившись лідерством. Бельгія перемістилася на третє місце.

Читайте такожМікронезія попросилася у ФІФА після 114 пропущених м'ячів у трьох матчах

Значні зміни принесла збірній Чилі перемога в Кубку Америки: команда посіла 11 сходинку, піднявшись на вісім позицій.

Рейтинг ФІФА почав розраховуватися в 1993 році.