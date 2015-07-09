Блаттер збирається піти у відставку після конгресу ФІФА

Про це швейцарець заявив Weltwoche.

Дата позачергового конгресу організації, на якому оберуть нового президента ФІФА, визначиться 20 липня під час засідання виконавчого комітету федерації, передає Lenta.ru.

Читайте такожЕкс-глава УЄФА: Блаттер знав про хабар при виборі місця проведення ЧС-2010

2 червня, через чотири дні після переобрання на п'ятий термін, на екстреній прес-конференції в Цюріху Блаттер оголосив про відхід до кінця року з поста президента Міжнародної федерації футболу. Тоді ж він був призначений виконуючим обов'язки голови організації.

В кінці червня 79-річний Блаттер пояснив, що не подавав у відставку з посади голови організації, а «довірив своє майбутнє на розгляд позачергового конгресу ФІФА».

Відставка Блаттера пов'язана з корупційним скандалом, який розгорівся у ФІФА. Влада США заарештувала в Цюріху кілька великих функціонерів організації. Американська сторона вже зажадала екстрадиції семи осіб.

Серед корупційних епізодів слідство розглядає процес вибору господарів чемпіонатів світу 2018 і 2022 років.