Україна вклала майже мільярд гривень у Євробаскет-2015
Про те, що ніякого чемпіонату Європи 2015-го в Україні не буде, стало відомо ще 13 червня 2014 року, коли про це оголосила ФІБА-Європа.
Та Україна витратила на його підготовку майже мільярд гривень.
Через рік Петро Порошенко підписав указ про скасування заходів з підготовки і проведення в країні фінальної частини баскетбольного Євро-2015, передає "Сегодня".
Будівництво арени на Столичному шосе зараз заморожено, як і зведення комплексів у Львові, Дніпропетровську та Одесі.
"На підготовчі роботи було витрачено 500 млн гривень - у Львові дійшли до третього рівня, в Дніпропетровську - до другого, в Одесі потрібно було зміцнювати нестабільний ґрунт", - повідомило джерело в фірмі UBI, яка займалася будівництвом арен.
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Будівництво "Арени Київ" на Голосіївському проспекті триває, але повільними темпами.
"Зараз будівництво призупинили, залучаємо інвестиції ззовні, шукаємо партнерів, - розповіла директор з маркетингу DeVision Катерина Старунська. - Але ми все одно трохи продовжуємо її зводити. Наразі ми вклали в комплекс понад $14 млн, які в майбутньому хотілося б повернути, тому ми будемо її добудовувати. Плануємо здати об'єкт в 2017 або 2018 році".
Замість України проведення Євробаскету-2015 віддали чотирьом країнам: Франції, Німеччини, Хорватії та Латвії. А Україна подала заявку на одну групу Євробаскету-2017. Так само зробила Словенія і, за чутками, ще п'ять країн.