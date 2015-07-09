Чоловіча збірна України виграла золото у спортивній ходьбі на Універсіаді
Чоловіча збірна України зі спортивної ходьби на 20 км стала переможцем Універсіади, яка проходить у Південній Кореї.
Золото українській команді принесли Ігор Главан, Назар Коваленко і Іван Банзерук.
Про це повідомляє сайт Федерації легкої атлетики України.
Після перемоги Назар Коваленко прокоментував успіх команди.
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"Йшли добре, навіть попри те, що дуже парило, вологість повітря була стовідсотковою, а траса - 500 метрів вгору і стільки ж вниз. Судді були досить прискіпливими до нас, але ми думали тільки про виграш команди. З Ігорем Главаном і Іваном Банзеруком допомагали один одному, спрацювали як єдине ціле. Прагнули перемогти - і зробили це", - розповів українець.
Варто зазначити, що ця нагорода - п'яте золото для української команди.
Наразі Україна з 20 нагородами посідає восьме загальнокомадне місце.