Жіноча збірна України вийшла у півфінал волейбольного турніру Універсіади

Жіноча збірна України з волейболу вийшла до півфіналу на Всесвітній літній Універсіаді 2015 року, повідомляє Champion.

У чвертьфіналі українки виявилися сильнішими за команду Таїланду.

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Тепер на українок очікує протистояння з Бразилією, переможець якого отримає шанс здобути золоті медалі.