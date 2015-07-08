Жіноча збірна України вийшла у півфінал волейбольного турніру Універсіади
19:35, 08 липня 2015Спорт
172
У чвертьфіналі українки виявилися сильнішими за команду Таїланду.
Українки перемогли команду з Таїланду / gwangju2015.com
Жіноча збірна України з волейболу вийшла до півфіналу на Всесвітній літній Універсіаді 2015 року, повідомляє Champion.
У чвертьфіналі українки виявилися сильнішими за команду Таїланду.
Читайте такожУніверсіада: українські спортсмени вибороли 4 срібні медалі у веслуванні
Тепер на українок очікує протистояння з Бразилією, переможець якого отримає шанс здобути золоті медалі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter