Ф'юрі: Я отримав від Кличка все, що хотів, крім проведення бою в Британії

Британський супертяж Тайсон Ф’юрі задоволений домовленістю з командою українця Володимира Кличка про бій 24 жовтня в Дюссельдорфі.

Про це він заявив у інтерв’ю Boxing News, пише Champion.

"Брати Клички хотіли, щоб все було по-їхньому, але мій промоутер Мік Хеннессі був готовий викласти 8 мільйонів фунтів стерлінгів, і ми готові були вийти на торги", - сказав він.

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"А в результаті домовленості я отримав все, що хотів, крім проведення бою в Британії. Фінансовий бік мене повністю задовольняє, а про такі речі як рукавички чи вихід на ринг я й не просив. Якщо з фінансової точки зору вигідніше битися в Німеччині, на результат це не вплине", - заявив Ф'юрі.

Як повідомляв УНІАН, гонорар британця Тайсона Ф’юрі за бій з Володимиром Кличком може сягнути позначки в 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, бій Кличка з Ф'юрі має відбутися у Дюссельдорфі (Німеччина) 24 жовтня.