Президент "Севільї" розповів про ситуацію з трансфером Коноплянки

"Гравець підписав контракт, пройшов медичне обстеження з дозволу свого клубу, і ми очікуємо, що "Дніпро" дасть згоду, що він гравець "Севільї". Ми дуже раді, адже він гравець, якого хотіла половина клубів Європи. Ми зробили значні зусилля, але воно того варте", - розповів Хосе Кастро в коментарі Estadio Deportivo, передає prosport.tsn.ua.

Читайте такожКоноплянка стане гравцем "Севільї": футболіст та клуб досягли згоди щодо підписання контракту

Як повідомив раніше батько Євгена Олег Коноплянка, "Севілья" дала їм час до 10 липня, щоб узгодити останні питання з "Дніпром". Адже особистий контракт футболіста діє до 31 липня. Тобто, Євген Коноплянка може заразстати гравцем "Севільї", якщо дасть добро "Дніпро", або ж - 1 серпня. Нагадаємо, 11 серпня "Севілья" зіграє з "Барселоною" за Суперкубок Європи.