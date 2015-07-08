За бій з Кличком Ф'юрі може отримати до 5 мільйонів фунтів - ЗМІ

Гонорар британця Тайсона Ф’юрі за бій з Володимиром Кличком може сягнути позначки в 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє британське видання Daily Star.

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Як повідомляв УНІАН, бій чемпіону світу за версіями WBA, WBO, IBF nf IBO в суперважкій вазі Володимир Кличко (64-3, 54 КО) з обов'язковим претендентом британцем Тайсоном Ф'юрі (24-0, 18 КО) має відбутися у Дюссельдорфі (Німеччина) 24 жовтня.