Україна виборола бронзу на Універсіаді у виконанні чоловічої збірної з дзюдо

У матчі за 3 місце українці здолали команду з Польщі.

Чоловіча команда України з дзюдо виборола бронзові нагороди на Універсіаді-2015, повідомляє Champion. В "бронзовому" поєдинку наші хлопці перемогли Польщу - 3:2. Читайте такожУкраїнець Верняєв став чемпіоном Універсіади у вправах на паралельних брусах Нагадаємо, у втішному турнірі українська команда здолала збірну Литви (4:1). Додамо, що ця нагорода стала вісімнадцятою для України в медальному заліку.

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