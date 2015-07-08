Україна виборола бронзу на Універсіаді у виконанні чоловічої збірної з дзюдо
13:05, 08 липня 2015Спорт
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У матчі за 3 місце українці здолали команду з Польщі.
Україна продовжує завойовувати медалі на Універсіаді / gwangju2015.com
Чоловіча команда України з дзюдо виборола бронзові нагороди на Універсіаді-2015, повідомляє Champion.
В "бронзовому" поєдинку наші хлопці перемогли Польщу - 3:2.
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Нагадаємо, у втішному турнірі українська команда здолала збірну Литви (4:1).
Додамо, що ця нагорода стала вісімнадцятою для України в медальному заліку.
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