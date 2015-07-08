Україна виборола бронзу на Універсіаді у виконанні чоловічої збірної з дзюдо

13:05, 08 липня 2015
Спорт
60

У матчі за 3 місце українці здолали команду з Польщі.

Україна продовжує завойовувати медалі на Універсіаді / gwangju2015.com

Чоловіча команда України з дзюдо виборола бронзові нагороди на Універсіаді-2015, повідомляє Champion.

В "бронзовому" поєдинку наші хлопці перемогли Польщу - 3:2.

Читайте такожУкраїнець Верняєв став чемпіоном Універсіади у вправах на паралельних брусах

Нагадаємо, у втішному турнірі українська команда здолала збірну Литви (4:1).

Додамо, що ця нагорода стала вісімнадцятою для України в медальному заліку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter