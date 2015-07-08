Президент ФФУ позитивно оцінив шанси Києва прийняти фінал Ліги Чемпіонів-2018

Про це в ефірі програми "Футбол NEWS" на телеканалі "Футбол 1" заявив президент Федерації футболу України Андрій Павелко, повідомляє Champion.

На таку ініціативу позитивно дивиться і керівництво УЄФА, запевнив він після зустрічі з главою Європейського футбольного союзу Мішелем Платіні.

"Ми дуже добре обговорили це питання з Мішелем Платіні. У цьому напрямку ми пропрацюємо, і Київ не матиме з цим проблем. Сподіваюся, наші вболівальники повинні розуміти, що підтримувати команду потрібно цивілізовано", - сказав Павелко.

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На запитання, чи відомо, хто буде конкурентом Києва у боротьбі за фінал ЛЧ-2018, очільник ФФУ відповів: "Сподіваюся, нікого не буде".

Зазначається, що великий плюс для Києва - це проведення фіналу чемпіонату Європи 2012 року, а от мінусом є вибігання вболівальників на поле, які ставалися у півфіналі ліги Європи після матчу Дніпро - Наполі та гри за кубок України між Динамо та Шахтарем.

Але запропоновані заходи безпеки та гарантії організаторів повинні зіграти свою вагому роль.

"Я сподіваюся, що всі зрозуміють, що у Києві серйозна заявка, адже місто недавно приймало фінал Євро-2012. Будемо сподіватися, що всі інші країни та міста зрозуміють вагомість саме Києва та підтримають, щоб саме тут був фінал", - підсумував Павелко.