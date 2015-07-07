"Динамо" в товариському матчі переграло німецький "Айнтрахт"

Сьогодні, 7 липня, київське Динамо у товариському матчі здобуло вольову перемогу над німецьким Айнтрахтом.

Про це повідомляє Чемпіон. Динамо (Київ) - Айнтрахт (Б, Німеччина) 2:1 (0:1) Голи: 0:1 - Дюкер (25), 1:1 - Драгович (79), 2:1 - Сидорчук (90) Читайте такожМатч за Суперкубок України "Динамо"-"Шахтар" відбудеться в Одесі - СаакашвіліДинамо: Шовковський (Рибка, 46), Бурда (Драгович, 57), Хачеріді (Ягодінскіс, 46), Макаренко (Антунеш, 57), Віда (Даніло Сілва, 57), Буяльський (Велозу, 57), Ленс (Морозюк, 57), Гусєв, Петрович (Рибалка, 46), Гармаш (Сидорчук, 57), Кравець.

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