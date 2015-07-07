Тренера футбольної збірної Італії викликали до суду

Процес пройде в італійському місті Кремона. Крім Антоніо Конте перед судом постануть ще 103 особи, в тому числі футболісти, передає Бі-бі-сі.

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Суд має намір розглянути гучну справу про організацію договірних матчів у чемпіонаті Італії в сезоні 2010/2011. У той час Антоніо Конте займав пост головного тренера "Сієни", яка виступала в серії Б.

На думку слідства, тренер приховав інформацію про договірний характер кількох останніх матчів того сезону, в яких "Сієна", вже забезпечила собі вихід в серію А, і не мала турнірної мотивації.

Раніше Антоніо Конте вже відбув у цій справі чотиримісячну дискваліфікацію. Після порушення справи пішли чутки про можливу відставку фахівця з поста тренера збірної, однак італійська футбольна влада це спростувала.