Металіст поповнився трьома новими гравцями

Про це повідомляє Чемпіон з посиланням на телеканал "Футбол 1".

Стан харків'ян поповнили захисник Євген Зубейко, хавбек Сергій Рудика та нападник Станіслав Куліш.

Останній став найкращим бомбардиром Першої ліги за підсумками минулого сезону.

Читайте такожГоловним тренером харківського "Металіста" призначений СевидовЦю інформацію підтвердив головний тренер Металіста Олександр Севідов.

"Дуже сподіваємося, що бомбардирські якості Куліша плавно перейдуть з Першої ліги в УПЛ. Є ще гравці, які вже ознайомлені з умовами контракту, але з технічних моментів їх поки не підписали", - сказав він.

"Це Чурко та Полянський, яких ми хочемо орендувати у Шахтаря, Прийомов, Довгий, Погорілий. Є невеликі проблеми, через які вони ще не поставили свій підпис. Погодив контракт Рижук", - додав наставник.