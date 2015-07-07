Призовий фонд Суперкубка України складе мільйон гривень

Генеральний директор Прем'єр-ліги Петро Іванов розповів про майбутній матч за Суперкубок України, який відбудеться 14-го липня в Одесі і яким офіційно відкриється новий сезон, а також поінформував про призовий фонд майбутнього поєдинку, пише Matchday.

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«Було багато розмов про цей матч, але зараз можу сказати, що підготовка до поєдинку за Суперкубок йде повним ходом, - зазначив Петро Іванов. - Що стосується призового фонду, то ситуація не змінилася: мільйон гривень, згідно Регламенту, буде розподілено між учасниками матчу - переможцем і командою, яка програє. Перша отримає 650 тисяч гривень, друга - 350 тисяч».