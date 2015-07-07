Євробаскет-2015 чоловіча молодіжна збірна України почала з розгромної перемоги

У групі C також грають Чехія, Росія й Іспанія.

Чоловіча молодіжна збірна України (U-20) з упевненої перемоги стартувала на Євробаскеті-2015. У першому поєдинку в Італії "синьо-жовті" розгромили Польщу - 79:55, повідомляє Champion. Читайте такожПорошенко доручив уряду вирішити питання проведення Євробаскету-2017 в Україні Окрім цих збірних, у групі C грають Чехія, Росія й Іспанія. Україна: Антипов (21 + 12 підбирань), Кобець (11), Приймак (11 + 9 підбирань), Балабан (10 + 6 підбирань)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter