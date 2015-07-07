На "Тур де Франс" масштабне падіння вибило з перегонів кількох лідерів

В результаті колективного падіння багато спортсменів отримали численні травми, передає ТСН з посиланням на Reuters. Одночасно впали близько 20 велосипедистів, у тому числі швейцарський велогонщик Фабіан Канчеллара, якому довлеося зійти з дистанції, хоча у загальному заліку на той момент він був лідером і їхав у жовтій майці.

Фабіан Канчеллара написав у своєму мікроблозі, що відчуває себе добре, але отримав кілька переломів, через які не може продовжувати участь у гонці. Представники спортсмена пояснили, що у швейцарця пошкоджено два хребці в нижній частині спини.

З гонки після аварія також вибув француз Вільям Боннет, який пошкодив шию і тепер потребує операції. Травми не дали продовжити заїзд ще двом лідерам гонки: австралійцю Саймону Джеррансу і голландцю Тому Думоуліну.