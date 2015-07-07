Уряд планує вдвічі збільшити призові винагороди для українських спортсменів – Яценюк

15:43, 07 липня 2015
Спорт
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Уряд планує вдвічі збільшити призові винагороди для українських спортсменів.

Фотоілюстрація / noc-ukr.org

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час колегії Міністерства молоді та спорту заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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"Завтра Кабмін збереться на бюрократичне збіговисько. Серед різного роду формальних речей, там буде прийнято правильне рішення - вдвічі збільшення призових винагород для всіх наших спортсменів", - сказав він.

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