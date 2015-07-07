Уряд планує вдвічі збільшити призові винагороди для українських спортсменів – Яценюк
15:43, 07 липня 2015Спорт
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Уряд планує вдвічі збільшити призові винагороди для українських спортсменів.
Фотоілюстрація / noc-ukr.org
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час колегії Міністерства молоді та спорту заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
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"Завтра Кабмін збереться на бюрократичне збіговисько. Серед різного роду формальних речей, там буде прийнято правильне рішення - вдвічі збільшення призових винагород для всіх наших спортсменів", - сказав він.
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