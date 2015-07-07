Луганська "Зоря" буде проводити матчі Ліги Європи в Києві

Під час Інспекції УЄФА висунуло найменше претензій саме до цього стадіону, повідомляє «Футбол 1».

Нагадаємо, луганський клуб і в минулому вибрав для проведення матчів Ліги Європи саме цю арену.

Президент «Зорі» Євген Геллер підтвердив цю інформацію.

"Домашні матчі ми, швидше за все, будемо грати в Києві. Завдання і мрія – для початку потрапити в групу. Ще 4 -5 років тому, коли я взяв «Зорю» в управління і почав у неї інвестувати, говорив, що мета – потрапити в єврокубки. Всі посміхалися, але минулий сезон показав, що це не випадковість", - зазначив він.

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"В чемпіонаті України на сьогоднішній момент Запоріжжя стало для нас фартовим місцем. Хотілося б за підсумками наступного сезону потрапити в призи в чемпіонаті України", – сказав Геллер.