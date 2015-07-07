Українська команда шаблістів виборола срібло на Всесвітній Універсіаді

Богдан Платонов, Дмитро Раскосов, Євгеній Стаценко та Юрій Цап завойовують чергову нагороду для України.

Чоловіча збірна України з фехтування на шаблі стала срібним призером змагань на Універсіаді в Кореї. У фіналі українські шаблісти з рахунком 42:45 поступилися команді Франції, повідомляє Champion. Читайте такожУкраїнець Верняєв став чемпіоном Універсіади у вправах на паралельних брусах Таблиця XXVIII Всесвітньої літньої Універсіади з фехтування у командних змаганнях (шабля) виглядає наступним чином: 1. Франція 2. Україна 3. Корея 3. Польща.

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