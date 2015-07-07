Українська команда шаблістів виборола срібло на Всесвітній Універсіаді
13:49, 07 липня 2015Спорт
2010
Богдан Платонов, Дмитро Раскосов, Євгеній Стаценко та Юрій Цап завойовують чергову нагороду для України.
Українці вибороли срібло / Скріншот
Чоловіча збірна України з фехтування на шаблі стала срібним призером змагань на Універсіаді в Кореї.
У фіналі українські шаблісти з рахунком 42:45 поступилися команді Франції, повідомляє Champion.
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Таблиця XXVIII Всесвітньої літньої Універсіади з фехтування у командних змаганнях (шабля) виглядає наступним чином:
1. Франція
2. Україна
3. Корея
3. Польща.
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