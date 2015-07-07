Українець Верняєв став чемпіоном Універсіади у вправах на паралельних брусах

Олег Верняєв став чемпіоном Всесвітньої Універсіади у вправах на паралельних брусах.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України на своїй сторінці у Facebook.

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Переможний результат спортсмена: 16.000.

Як повідомляв УНІАН, Олег Верняєв сьогодні, 7 липня, виграв ще дві медалі на Універсіаді в Кореї. У вільних вправах Верняєв виграв срібло, а на кільцях став третім.