Українець Верняєв став чемпіоном Універсіади у вправах на паралельних брусах

12:46, 07 липня 2015
Спорт
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Переможний результат спортсмена: 16.000.

Олег Верняєв / facebook.com/olympicua

Олег Верняєв став чемпіоном Всесвітньої Універсіади у вправах на паралельних брусах.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України на своїй сторінці у Facebook.

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Переможний результат спортсмена: 16.000.

Як повідомляв УНІАН, Олег Верняєв сьогодні, 7 липня, виграв ще дві медалі на Універсіаді в Кореї. У вільних вправах Верняєв виграв срібло, а на кільцях став третім.

Олег Верняєв - чемпіон Всесвітньої Універсіади у вправах на паралельних брусах!Переможний результат - 16.000!ГОРДІСТЬ!!!

Posted by НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team on 7 липня 2015 р.

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