Українські гімнасти вибороли срібло та бронзу на Універсіаді
11:29, 07 липня 2015Спорт
148
Українські спортивні гімнасти здобули ще дві медалі на Всесвітній Універсіаді в Кореї.
Радівілов та Верняєв здобули чергові нагороди/ facebook.com/olympicua
Про це повідомляється на офіційній сторінці Національного олімпійського комітету України та Національної олімпійської збірної України у Facebook.
Повідомляється, що в опорному стрибку Ігор Радівілов здобуває срібну нагороду (15.149).
Крім того, Олег Верняєв в опорному стрибку отримав бронзу (15.083).
Нагадаємо, раніше гімнасти Верняєв і Радівілов принесли Україні ще три медалі на Універсіаді в Кореї.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter