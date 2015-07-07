Українські гімнасти вибороли срібло та бронзу на Універсіаді

Про це повідомляється на офіційній сторінці Національного олімпійського комітету України та Національної олімпійської збірної України у Facebook.

Повідомляється, що в опорному стрибку Ігор Радівілов здобуває срібну нагороду (15.149).

Крім того, Олег Верняєв в опорному стрибку отримав бронзу (15.083).

Нагадаємо, раніше гімнасти Верняєв і Радівілов принесли Україні ще три медалі на Універсіаді в Кореї.