Універсіада: українські спортсмени вибороли 4 срібні медалі у веслуванні

Українська жіноча двійка-парна - Євгенія Німченко та Дарина Верхогляд - виграла срібну медаль академічному веслуванні. Золото здобув екіпаж з Литви, бронза - в команди Білорусі, повідомляє Champion.

XXVIII Всесвітня літня Універсіада

Кванджу, Республіка Корея

Академічне веслування

Жіноча парна-двійка

1. Литва 1:35.96

2. Україна (Німченко Євгенія, Дарина Верхогляд) 1:35.80

3. Білорусь 1:39.65

Українська команда у складі Констянина Коновалова та Ігоря Хмари також виграла срібну медаль в академічному веслуванні. Золото - в дуета з Італії, бронза - в японців.

XXVIII Всесвітня літня Універсіада

Кванджу, Республіка Корея

Академічне веслування

Двійка-парна

Чоловіки

1. Італія 1:32.19

2. Україна (Констянтин Коновалов, Ігоря Хмара) 1:31.12

3. Японія - 1:30.90

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Ще одну срібну нагороду у змаганнях з академічного веслування вибороли чоловіча вісімка (Андрій Михайлов, Юрій Іванов, Антон Бондаренко, Владислав Нікулін, Олександр Надтока, Артем Верестюк, Іван Довгодько, Ігор Хмара та Дмитро Міхай). Про це повідомив НОК України на своїй сторінці у Facebook.

"Срібний" результат українців - 5:40.80.

Наталія Довгодько також стала срібною призеркою - у жіночій одиночці з академічного веслування. Українка показала результат 7:29.46 і фінішувала на 2 місці.

Наталя Довгодько - срібна призерка Всесвітньої Універсіади у змаганнях з академічного веслування (жіноча одиночка)!Українка показала результат 7:29.46 і фінішувала на 2 місці.Молодець! Posted by НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team on 7 липня 2015 р.

В активі збірної України на Універсіаді тепер 3 золотих, 8 срібних та 3 бронзових медалі.