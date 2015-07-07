Гімнасти Верняєв і Радівілов принесли Україні ще три медалі на Універсіаді в Кореї
10:54, 07 липня 2015Спорт
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Верняєв виборов срібну та бронзову медалі, а Радівілов - срібну.
Гімнасти Верняєв і Радівілов принесли Україні ще три медалі / facebook.com/olympicua
Українець Олег Верняєв виграв ще дві медалі на Універсіаді в Кореї. У вільних вправах Верняєв виграв срібло, а на кільцях став третім. Окрім того срібну нагороду у вправах на кільцях здобув ще один українець Ігор Радівілов, передає Champion.
Нагадаємо, що раніше Верняєв завоював золото в багатоборстві.
XXVIII Всесвітня літня Універсіада
Кванджу, Республіка Корея
Спортивна гімнастика
Вільні вправи
1. Наото Хаясака (Японія) 15.666
2. Олег Верняєв (Україна) 14.933
3. Шого Нономура (Японія) 14.900
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Кільця
1. Артур Товмасян (Вірменія) 15.500
2. Ігор Радівілов (Україна) 15.266
3. Олег Верняєв (Україна) 15.166
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