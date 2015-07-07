Гімнасти Верняєв і Радівілов принесли Україні ще три медалі на Універсіаді в Кореї

Українець Олег Верняєв виграв ще дві медалі на Універсіаді в Кореї. У вільних вправах Верняєв виграв срібло, а на кільцях став третім. Окрім того срібну нагороду у вправах на кільцях здобув ще один українець Ігор Радівілов, передає Champion.

Нагадаємо, що раніше Верняєв завоював золото в багатоборстві.

XXVIII Всесвітня літня Універсіада

Кванджу, Республіка Корея

Спортивна гімнастика

Вільні вправи

1. Наото Хаясака (Японія) 15.666

2. Олег Верняєв (Україна) 14.933

3. Шого Нономура (Японія) 14.900

Читайте такожУ медальному заліку Універсіади Україна поки що йде на восьмому місці

Кільця

1. Артур Товмасян (Вірменія) 15.500

2. Ігор Радівілов (Україна) 15.266

3. Олег Верняєв (Україна) 15.166