Збірна України з футболу U-19 програла Греції з рахунком 2:0 (фото)

Українська збірна з футболу U-19 у стартовій зустрічі фінальної частини молодіжного Чемпіонату Європи 2015 програла господарям турніру, команді Греції з рахунком 2:0.

За греків на 20 хвилині відзначився Петрос Орфанідіс та на 76 хвилині Зісіс Карахаліос.

Усього за матч українці завдали 13 ударів у сторону воріт греків, 5 з яких - у площину. Команда Греції завдала 7 ударів, 3 з яких потрапили у площину воріт.

Підопічні Олександра Головка подали 8 кутових, та потрапили у 2 офсайди, проти 2 кутових та 1 офсайду у молодіжної збірної Греції.

Головний арбітр матчу, Ентоні Тейлор з Англії, не показав учасникам матчу жодної жовтої та червоної картки.

В наступних матчах групового етапу на українці зустрінуться з командами Франції та Австрії.

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