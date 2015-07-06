Бій Кличко - Ф'юрі повинен відбутися 24 жовтня в Німеччині - ЗМІ
21:05, 06 липня 2015Спорт
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Бій між Володимиром Кличком і британцем Тайсоном Ф'юрі відбудеться 24 жовтня в німецькому Дюссельдорфі.
Тайсон Ф'юрі і Володимир Кличко / twitter.com/Tyson_Fury
Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на оглядача ESPN Дена Рафаеля.
Ф'юрі є офіційним претендентом на бій з чемпіоном світу за версією WBA в суперважкій вазі. Також Кличко-молодший володіє чемпіонськими поясами за версіями WBO і IBF.
Читайте такожМайбутній суперник Кличка порівняв українця з виставковою собакою
Як повідомляв УНІАН, Всесвітня боксерська організація (WBO) постановила, що команди чемпіона світу за версіями WBO, IBF, WBA і IBO в суперважкій вазі українця Кличка та офіційного претендента на його титул за версією WBO британця Ф'юрі повинні розпочати переговори про бій 5 травня.
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