Бій Кличко - Ф'юрі повинен відбутися 24 жовтня в Німеччині - ЗМІ

Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на оглядача ESPN Дена Рафаеля.

Ф'юрі є офіційним претендентом на бій з чемпіоном світу за версією WBA в суперважкій вазі. Також Кличко-молодший володіє чемпіонськими поясами за версіями WBO і IBF.

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Як повідомляв УНІАН, Всесвітня боксерська організація (WBO) постановила, що команди чемпіона світу за версіями WBO, IBF, WBA і IBO в суперважкій вазі українця Кличка та офіційного претендента на його титул за версією WBO британця Ф'юрі повинні розпочати переговори про бій 5 травня.