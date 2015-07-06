Збірна України стартує на молодіжному Євро-2015

Греція - Україна (20:30 за київським часом, Верія), повідомляє football.sport.ua.

• Україна

Кращий результат на ЧЄ серед 19-річних: чемпіон (2009)

Останнім участь у фінальній стадії: 2014 (група)

Головний тренер Олександр Головко:

Для нас велика честь виступати на такому турнірі. Гравцям дуже важливо показати свої найкращі якості. Ми збираємося дати шанс усім проявити себе, продемонструвати свій характер і сильні сторони. Можливо, деякі з них незабаром будуть виступати в національній команді.

Прогрес юнацького футболу в Україні обумовлений трьома факторами. По-перше, якістю роботи клубних академій. По-друге, ситуацією в Україні, з-за якої наш чемпіонат покинуло багато іноземних гравців, а українські хлопці отримали більше шансів потрапити в перші команди своїх клубів. І по-третє, більшість гравців цієї збірної виступали в Юнацькій лізі УЄФА.

• Греція

Кращий результат на ЧЄ серед 19-річних: друге місце (2007, 2012)

Участь у фінальній стадії: 2012 (друге місце)

Головний тренер Янніс Гумас:

Наша підготовка пройшла добре. Ми не грали в офіційних матчах цього сезону, так що проводили багато спарингів, щоб тримати футболістів в гарній фізичній і психологічній формі. Це було нелегко, але, думаю, ми на сто відсотків готові до цих матчів.

Дуже важливо, щоб ми в цей важкий для країни час зробили все для успіху. Ситуація в Греції впливає на всіх, але ми повинні домогтися від гравців повної концентрації. Всі команди, які вийшли у фінальну частину, дуже сильні. Вони пройшли два відбіркових раунди, вони - кращі в Європі. Але і ми повинні довести, що заслуговуємо грати в цьому турнірі.

Австрія - Франція (21:00 CET, Катеріні)

Дискваліфіковані: Лукас Турш (Австрія) - Олів'є Кемен, Ніл Мопеї (Франція)

• Австрія

Кращий результат на ЧЄ серед 19-річних: півфінал (2003, 2006, 2014)

Участь у фінальній стадії: 2014 (півфінал)

Головний тренер Херманн Штадлер:

Ми пишаємося, що потрапили до вісімки кращих команд Європи. Це третій фінальний турнір для нашої країни в поточному році, і ми постараємося гідно представити Австрію. Головне для нас - прогрес гравців. А головна якість для нас, австрійців, це командний дух.

• Франція

Кращий результат на ЧЄ серед 19-річних: чемпіон (2005, 2010)

Участь у фінальній стадії: 2013 (друге місце)

Головний тренер Патрік Гонфалон:

Тут створені прекрасні умови для гри у футбол. Нашим головним завданням під час підготовчого періоду було вивести гравців на пік форми. Хлопці готувалися зі своїми клубами, так що у нас було не так багато часу для спільної роботи. Наша мета - допомогти гравцям вийти на новий рівень. Хоча ми будемо дуже раді, якщо виграємо трофей і повторимо те, що вдалося нашій збірній 17-річних [перемога на чемпіонаті Європи в травні].