У медальному заліку Універсіади Україна поки що йде на восьмому місці

Україна займає восьму сходинку в медальному заліку на на Всесвітній літній Універсіаді 2015 року, пише Champion.

В активі нашої команди три золоті, одна срібна і дві бронзові нагороди.

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Як повідомляв УНІАН, 6-го липня українські спортсмени здобули два "золота" у веслуванні та спортивній гімнастиці, а також срібну і бронзову нагороди в дзюдо.