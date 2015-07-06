У медальному заліку Універсіади Україна поки що йде на восьмому місці

19:16, 06 липня 2015
Спорт
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В активі української команди три золоті, одна срібна і дві бронзові нагороди.

На фото - український гімнаст Верняєв, який здобув золото / facebook.com/oleg.verniaiev

Україна займає восьму сходинку в медальному заліку на на Всесвітній літній Універсіаді 2015 року, пише Champion.

В активі нашої команди три золоті, одна срібна і дві бронзові нагороди.

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Як повідомляв УНІАН, 6-го липня українські спортсмени здобули два "золота" у веслуванні та спортивній гімнастиці, а також срібну і бронзову нагороди в дзюдо.

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