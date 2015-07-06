Україну на Європейському олімпійському фестивалі представлять 48 атлетів

З 26 липня по 1 серпня в грузинському Тбілісі проходитиме XIII літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль (ЄЮОФ), який збере понад 3800 найсильніших юних атлетів з 50 країн континенту.

Про це повідомляється на сайті Національного олімпійського комітету України.

Україну на цих престижних змаганнях представлятимуть 48 спортсменів, які вестимуть боротьбу у 5 з 9 видах спорту: легка атлетика, дзюдо, плавання, спортивна гімнастика, велоспорт.

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ЄЮОФ сповідує філософію дорослих Ігор, окрім олімпійської атмосфери, яку відчувають юні спортсмени – починаючи від екіпіровки і закінчуючи церемонією нагородження, тут присутні всі традиційні атрибути найголовніших стартів чотирьохріччя: естафета вогню та його запалення, підняття прапора, церемонія відкриття та закриття Фестивалю, допінг-процедури тощо.

На XII ЄЮОФ, що проходив у голландському Утрехті у 2013 році, українці здобули 14 нагород, де 6 срібного та 8 бронзового ґатунку.

Слід зазначити, що Європейські юнацькі олімпійські фестивалі – гарна школа для майбутніх перемог. Саме випробувавши свої сили на Фестивалях, атлети підкорюють нові висоти. Зокрема, призери минулого ЄЮОФ-2013 – плавці Андрій Хлопцов та Марина Колесникова здобули золоту та бронзові медалі I Європейських ігор 2015 року в Баку.