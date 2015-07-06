Серена Вільямс обіграла сестру і вийшла в 1/4 фіналу Вімблдону

Зустріч завершилася з рахунком 6:4, 6:3, передає Бі-бі-сі. У наступний раунд турніру також вийшла росіянка Марія Шарапова - у матчі четвертого кола вона обіграла представницю Казахстану Заріну Діяс з рахунком 6:4, 6:4.

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Раніше в понеділок путівку в чвертьфінал завоювали ще дві американки. Медісон Кіс у матчі четвертого кола перемогла Ольгу Говорцову з Білорусі, а Коко Вандевей виграла у представниці Чехії Люсі Шафаржової.

Загальний призовий фонд турніру становить 26 млн 750 тис. фунтів.