Серена Вільямс обіграла сестру і вийшла в 1/4 фіналу Вімблдону
17:45, 06 липня 2015Спорт
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Американська тенісистка Серена Вільямс обіграла сестру Вінус Вільямс у матчі четвертого кола Вімблдону і вийшла у чвертьфінал турніру серії "Великого шолома" у Лондоні.
Reuters
Зустріч завершилася з рахунком 6:4, 6:3, передає Бі-бі-сі. У наступний раунд турніру також вийшла росіянка Марія Шарапова - у матчі четвертого кола вона обіграла представницю Казахстану Заріну Діяс з рахунком 6:4, 6:4.
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Раніше в понеділок путівку в чвертьфінал завоювали ще дві американки. Медісон Кіс у матчі четвертого кола перемогла Ольгу Говорцову з Білорусі, а Коко Вандевей виграла у представниці Чехії Люсі Шафаржової.
Загальний призовий фонд турніру становить 26 млн 750 тис. фунтів.
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