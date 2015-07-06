Чемпіон світу з п'ятиборства Тимощенко: Я не вірив, що можу це зробити

Лідер української збірної з сучасного п'ятиборства Павло Тимощенко став чемпіоном світу з п'ятиборства. А компанію на подіумі йому склав партнер по команді Юрій Федечко, який взяв "бронзу". Бонусом до медалей хлопці отримали ліцензії на Олімпіаду в Ріо-2016, пише Сегодня.

Після першого виду програми, плавання, Тимощенко посів 31-е місце, та можливість зачепитися не те що за титул, але навіть за п'єдестал тоді виглядала малоймовірною. Далеко не блискуче почалося для українця фехтування, але після всіх належних дуелей він посів 15-е місце.

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На конмбайн Тимощенко виходив вже на досить комфортній четвертій позиції, відстаючи на 27 секунд від лідируючого китайця Ханя і на 21 – від чинного чемпіона світу росіянина Олександра Лесуна. Стріляв українець по-снайперски, після останнього рубежу обійшов Лесуна і отримав перемогу. Хоча це світове "золото" далося Тимощенко так важко, що перші хвилини після фінішу він навіть не радів, а намагався перевести подих.

"Я не вірив, що можу це зробити, – зізнався Павло, який на ЧС-2014 у Варшаві був 11-м – Після фехтування думав, що втратив усі надії на перемогу, тому що допустив дуже багато помилок. Я не вірив, що можливо все виправити".

Також українці були дуже близькі до нагороди в естафеті і команді, але в результаті фінішували четвертими. У Берліні не виступала бронзовий призер ОІ-2008 Вікторія Терещук, яка напередодні минулорічного чемпіонату світу потрапила до лікарні з апендицитом і зараз набирає форму до чемпіонату Європи в британському Баті у середині серпня.

Нагадаємо, фінальна таблиця Чемпіонату світу з п'ятиборства виглядає наступним чином:

1. Тимощенко (Україна) – 1477;

2. Лесун (Росія) – 1473;

3. Федечко (Україна) – 1463.