Українські дзюдоїсти вибороли срібло та бронзу на Універсіаді в Кореї

14:41, 06 липня 2015
Спорт
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Дмитро Канівець і Тетяна Левицька поповнили актив українців на дві медалі.

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Українська дзюдоїстка Тетяна Левицька виграла п`яту нагороду українців на Всесвітній Універсіаді в Кореї, повідомляє Champion.

У півфіналі у вазі до 52 кг Левицька поступилася японці Ушио Мако, а в бронзовій сутичці здолала Тену Сікич з Хорватії.

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Український дзюдоїст Дмитро Канівець виграв срібну медаль на Універсіаді.

У вазі до 73 кг у фіналі Канівець програв корейцю Ан Чангріму.

Для України ця медаль Канівця стала шостою в медальному заліку та першою срібною.

Наш Дмитро Канівець – срібний призер Всесвітньої Універсіади у змаганнях з дзюдо!ВІТАЄМО!!!

Posted by НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team on 6 липня 2015 р.
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