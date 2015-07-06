Українські дзюдоїсти вибороли срібло та бронзу на Універсіаді в Кореї

Українська дзюдоїстка Тетяна Левицька виграла п`яту нагороду українців на Всесвітній Універсіаді в Кореї, повідомляє Champion.

У півфіналі у вазі до 52 кг Левицька поступилася японці Ушио Мако, а в бронзовій сутичці здолала Тену Сікич з Хорватії.

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Український дзюдоїст Дмитро Канівець виграв срібну медаль на Універсіаді.

У вазі до 73 кг у фіналі Канівець програв корейцю Ан Чангріму.

Для України ця медаль Канівця стала шостою в медальному заліку та першою срібною.