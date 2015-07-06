Українські дзюдоїсти вибороли срібло та бронзу на Універсіаді в Кореї
14:41, 06 липня 2015Спорт
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Дмитро Канівець і Тетяна Левицька поповнили актив українців на дві медалі.
Тетяна Левицька виграла бронзу / facebook.com/olympicua
Українська дзюдоїстка Тетяна Левицька виграла п`яту нагороду українців на Всесвітній Універсіаді в Кореї, повідомляє Champion.
У півфіналі у вазі до 52 кг Левицька поступилася японці Ушио Мако, а в бронзовій сутичці здолала Тену Сікич з Хорватії.
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Український дзюдоїст Дмитро Канівець виграв срібну медаль на Універсіаді.
У вазі до 73 кг у фіналі Канівець програв корейцю Ан Чангріму.
Для України ця медаль Канівця стала шостою в медальному заліку та першою срібною.
Наш Дмитро Канівець – срібний призер Всесвітньої Універсіади у змаганнях з дзюдо!ВІТАЄМО!!!Posted by НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team on 6 липня 2015 р.
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