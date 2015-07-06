Президент ФІФА побоюється арешту і не залишає Швейцарії
14:12, 06 липня 2015Спорт
0
Президент ФІФА Йозеф Блаттер утримується від подорожей і не залишає рідної Швейцарії через побоювання бути заарештованим.
REUTERS
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.
Минулого тижня Блаттер не ризикнув приїхати до Канади на фінальний матч чемпіонату світу серед жінок через те, що його могла заарештувати американська влада.
"Не тому, що у американців є проти мене щось конкретне, а тому, що арешт викличе суспільний резонанс. Поки все не вирішиться, я не збираюся ризикувати і подорожувати", - сказав Блаттер.
Читайте такожБлаттер звинуватив дві країни у тиску на ФІФА
Як відомо, у Швейцарії завели кримінальну справу у зв'язку з вибором країн-господарок чемпіонату світу з футболу 2018 і 2022 років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter