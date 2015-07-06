Президент ФІФА побоюється арешту і не залишає Швейцарії

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.

Минулого тижня Блаттер не ризикнув приїхати до Канади на фінальний матч чемпіонату світу серед жінок через те, що його могла заарештувати американська влада.

"Не тому, що у американців є проти мене щось конкретне, а тому, що арешт викличе суспільний резонанс. Поки все не вирішиться, я не збираюся ризикувати і подорожувати", - сказав Блаттер.

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Як відомо, у Швейцарії завели кримінальну справу у зв'язку з вибором країн-господарок чемпіонату світу з футболу 2018 і 2022 років.