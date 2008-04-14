Київське Динамо втратило ключового гравця

Медобстеження показало, що у півзахисника Динамо Олега Гусєва, який не зміг дограти матч проти Таврії, розрив хрестоподібних зв`язок.

Зараз обговорюється питання про проведення операції в Австрії. За найоптимістичнішими прогнозами, Олег зуміє повернутися на поле не раніше серпня.

Безумовно, це дуже відчутна втрата як для Динамо, так і для збірної України - в обох командах Олег є визнаним лідером, відзначає Корреспондент.