Український гімнаст Верняєв здобув золото на Універсіаді-2015
13:28, 06 липня 2015Спорт
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Чемпіон світу та Європи зі спортивної гімнастики Олег Верняєв став переможцем в особистому багатоборстві.
Олег Верняєв / facebook.com/oleg.verniaiev
Україна отримала третю золоту медаль на XXVIII Всесвітній літній Універсіаді, яка проходить в Кванджу, Республіка Корея.
Про це повідомляється на сторінці Національного олімпійського комітету України у Facebook.
Чемпіон світу та Європи зі спортивної гімнастики Олег Верняєв став переможцем в особистому багатоборстві. Він виграв з результатом 92,075 бала.
Олег Верняєв здобуває «золото» Всесвітньої Універсіади у багатоборстві зі спортивної гімнастики!Чемпіонський результат – 92.075.ВІТАЄМО!!!Posted by НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team on 6 липня 2015 р.
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