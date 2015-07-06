Український гімнаст Верняєв здобув золото на Універсіаді-2015

13:28, 06 липня 2015
Спорт
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Чемпіон світу та Європи зі спортивної гімнастики Олег Верняєв став переможцем в особистому багатоборстві.

Олег Верняев / facebook.com/oleg.verniaiev

Україна отримала третю золоту медаль на XXVIII Всесвітній літній Універсіаді, яка проходить в Кванджу, Республіка Корея.

Про це повідомляється на сторінці Національного олімпійського комітету України у Facebook.

Чемпіон світу та Європи зі спортивної гімнастики Олег Верняєв став переможцем в особистому багатоборстві. Він виграв з результатом 92,075 бала.

Олег Верняєв здобуває «золото» Всесвітньої Універсіади у багатоборстві зі спортивної гімнастики!Чемпіонський результат – 92.075.ВІТАЄМО!!!

Posted by НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team on 6 липня 2015 р.

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