Український гімнаст Верняєв здобув золото на Універсіаді-2015

Україна отримала третю золоту медаль на XXVIII Всесвітній літній Універсіаді, яка проходить в Кванджу, Республіка Корея.

Про це повідомляється на сторінці Національного олімпійського комітету України у Facebook.

Чемпіон світу та Європи зі спортивної гімнастики Олег Верняєв став переможцем в особистому багатоборстві. Він виграв з результатом 92,075 бала.