Луческу про трансфер своїх футболістів у "Мілан" і "Баварію": шкодую, що такі гравці йдуть

Головний тренер «Шахтаря» Мірча Луческу прокоментував трансфери Дугласа Кости і Луїса Адріано, передає прес-служба ФК "Шахтар".

"«Баварія» реалізувала дуже хороший трансфер. Вони підписали одного з найкращих молодих футболістів у світовому футболі. Я дуже пишаюся тим, що Дуглас захищатиме кольори такого клубу-гранда. Він дуже гарно зробив, коли приїхав попрощатися з «Шахтарем», з кожним гравцем окремо і з усіма разом. Це говорить про характер і виховання. У Кости є весь набір якостей, необхідних для того, щоб досягти успіху в «Баварії»: чудовий дриблінг, висока швидкість, відмінні удари. Це універсальний виконавець – може грати як на правому, так і на лівому фланзі", - заявив Луческу.

Також тренер зазначив, що Коста заслужив бути в компанії титулованих Роббена і Рібері.

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"Упевнений, вболівальники «Баварії» його полюблять. Для «Шахтаря» ж минулий сезон видався не дуже хорошим, оскільки у нас не було можливості виступати на домашньому стадіоні. Постійно грали на виїзді... не дивно, що в такій ситуації хороші футболісти хочуть піти", - додав він.

"Те ж саме можу сказати і про Адріано: «Мілан» зробив хороший трансфер і отримав висококласного виконавця. Вважаю, що італійський чемпіонат допоможе Луїсу добре проявити себе і закріпитися у національній збірній. Він один з тих, хто рідко отримує травми. Потужний виконавець, відмінно грає на другому поверсі. Незважаючи на те що він невисокий, Адріано діє так, як при зрості близько двох метрів! Бореться за м'яч у штрафному, завжди шукає можливості для реалізації, справжній бомбардир. Це відмінний трансфер для «Мілана». Шкодую, що такі гравці йдуть", - заявив він.

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За словами Луческу, йому б хотілося залишити Косту і Адріано в "Шахтарі", але сьогодні чемпіонат України не може запропонувати цим гравцям по-справжньому високий футбольний рівень. Топ-футболісти відмовляються грати в такому чемпіонаті. Тому цілком природно, що гравці переходять у сильніші ліги.