Футболіст "Дніпра" потрапив до списку потенційних зірок Євро-2015

Півзахисник дніпропетровського "Дніпра" і збірної України Валерій Лучкевич потрапив до списку восьми гравців чемпіонату Європи 2015 року серед 19-річних, які можуть стати зірками турніру.

Про це повідомляє ТСН.uа.

Список склав офіційний сайт УЄФА на передодні старту чемпіонату, що приймає Греція.

"Хоча Лучкевич всього 19 років, цей правофланговий футболіст зіграв помітну роль у кампанії "Дніпра" у Лізі Європи, де його клуб дійшов до фіналу. Швидкий, напористий, енергійний. Може діяти як в обороні, так і в середній лінії", - пишуть експерти УЄФА.

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Чемпіонат Європи стартує 6 липня матчем Греція - Україна.

Серед інших наших суперників у групі А - Австрія та Франція.

Потенційні зірки Євро-2015:

Группа А

Кінгслі Коман - Франція

Марко Квасіна - Австрія

Петрос Орфанідіс - Греція В

Валерій Лучкевич - Україна

Группа B

Тімо Вернер - Німеччина

Раміль Шейдаєв - Росія

Абдельхак Нурі - Нідерланди

Марко Асенсіо - Іспанія