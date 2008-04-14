Команда Блохіна зазнала чергової поразки

У Росії завершився 5-й тур футбольної прем`єр-ліги:

Результати недільних матчів:

Зеніт - Крилья Совєтов 1:1

Динамо - Спартак (Москва) 4:3

Луч-Енергія - Сатурн 0:0

Локомотив - Терек 2:0

Результати суботніх матчів:

Хімки - Рубін 0:4

Амкар - Москва 2:0

Томь - Шиннік 2:1

ЦСКА - Спартак (Нальчик) 0:1

Команда Олега Блохіна провела черговий миршавий матч, і зазнала чергової поразки.

Можна спробувати проаналізувати роботу Олега Блохіна у футбольному клубі Москва, але спершу варто поглянути в турнірну таблицю першості. А в ній все чітко і ясно – команда українського тренера займає останнє місце, і цим все сказано, відзначає Football.ua. На даний момент оцінка роботи колишнього наставника нашої національної збірної – тверда двійка, навіть зважаючи на навколофутбольні моменти, як то травми більшості гравців стартового складу.

Джерела повідомляють, що крісло під українським фахівцем вже хитається. Більш того, пошук можливої заміни вже почато, втім, він поки, нікого ні до чого що не зобов`язує.